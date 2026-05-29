Обязательный устный экзамен по истории появится в 2028 году

Музаев: устный экзамен по истории для 9-х классов сделают обязательным в 2028 г.
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Устный экзамен по истории для всех учащихся 9-х классов планируют сделать обязательным в феврале-марте 2028 года. Об этом заявил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

«К 2028 году в феврале или марте, мы пока точно не определились, планируется уже устный экзамен по истории [сделать] обязательным для всех выпускников 9-х классов», — сказал он.

В марте Музаев заявлял, что около 1,5 млн девятиклассников ежегодно будут принимать участие в устном экзамене по истории.

С 1 января этого года в России вступил в силу закон, в соответствии с которым девятиклассники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию (ГИА) или получившие неудовлетворительные результаты, смогут бесплатно пройти обучение рабочим профессиям.

Список профессий будут составлять власти регионов, исходя из местных кадровых потребностей. По новому закону девятиклассники, не сдавшие ГИА, также могут бесплатно освоить профессии служащих.

Ранее сообщалось, что в букварях российских первоклассников появится обращение Путина.

 
