ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта в Новороссийске

ФСБ опубликовала видео задержания россиянина, которого подозревают в подготовке подрыва железнодорожного пути в Новороссийске по заданию украинских спецслужб. Кадрами поделилось РИА Новости.

На них видно, как подозреваемый сначала осматривает участок железной дороги, после чего его задерживают сотрудники ФСБ. Затем показан обыск в квартире подозреваемого. В частности, внимание уделено холодильнику, где среди продуктов оказалась банка с прозрачным веществом, образовавшим белый осадок. Предполагается, что оно могло использоваться в качестве компонента взрывчатого вещества.

Также на видео мужчина рассказывает, что с сентября 2025 года работает токарем в вагонном депо РЖД. По его словам, незадолго до трудоустройства он переехал в Новороссийск из Амурской области. В 2026 году, находясь в поиске дополнительного заработка, он начал искать подработку через Telegram. Там с ним связался куратор, который предложил выполнять задания за денежное вознаграждение.

По данным ФСБ, этим куратором оказался представитель СБУ. Одним из полученных заданий стало изготовление взрывчатого вещества и подрыв железнодорожного пути. На опубликованных кадрах также показаны компоненты, которые, как заявляется, использовались для его изготовления.

29 мая спецслужба сообщила о предотвращении теракта. По данным ФСБ, задержанный должен был организовать подрыв железнодорожного полотна во время прохождения пассажирского поезда.

Ранее глава ФСБ заявил, что с начала 2026 года в России предотвратили 101 преступление террористической направленности.

 
