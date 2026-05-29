Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Агент СБУ назвал цель Киева, спланировавшего теракт в Новороссийске

ФСБ: Киев при подготовке теракта в Новороссийске преследовал цель гибели людей
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (СБУ) при подготовке террористического акта на железной дороге в Новороссийске преследовала цель массовой гибели людей. Об этом после задержания заявил завербованный СБУ гражданин России, готовивший подрыв при прохождении пассажирского поезда, передает ТАСС.

«Целью СБУ было подорвать железнодорожные пути, по которым следуют пассажирские и грузовые поезда. Куратор хотел, чтобы произошла массовая гибель людей и была нарушена работа станции», — сказал он.

29 мая сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске россиянина, который, по данным спецслужбы, готовил подрыв железнодорожного пути во время прохождения пассажирского поезда. 33-летний мужчина сам установил контакт с представителем СБУ через мессенджер Telegram, после чего получил задание организовать подрыв железнодорожного полотна.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Расследование продолжается.

Ранее глава ФСБ заявил, что с начала 2026 года в России предотвратили 101 преступление террористической направленности, в том числе 78 непосредственно терактов.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!