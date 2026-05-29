Агент СБУ назвал цель Киева, спланировавшего теракт в Новороссийске

Служба безопасности Украины (СБУ) при подготовке террористического акта на железной дороге в Новороссийске преследовала цель массовой гибели людей. Об этом после задержания заявил завербованный СБУ гражданин России, готовивший подрыв при прохождении пассажирского поезда, передает ТАСС.

«Целью СБУ было подорвать железнодорожные пути, по которым следуют пассажирские и грузовые поезда. Куратор хотел, чтобы произошла массовая гибель людей и была нарушена работа станции», — сказал он.

29 мая сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске россиянина, который, по данным спецслужбы, готовил подрыв железнодорожного пути во время прохождения пассажирского поезда. 33-летний мужчина сам установил контакт с представителем СБУ через мессенджер Telegram, после чего получил задание организовать подрыв железнодорожного полотна.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Расследование продолжается.

Ранее глава ФСБ заявил, что с начала 2026 года в России предотвратили 101 преступление террористической направленности, в том числе 78 непосредственно терактов.