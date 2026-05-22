В России с начала года предотвратили более 100 террористических преступлений

С начала 2026 года в России предотвратили 101 преступление террористической направленности, включая 78 терактов. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ России со ссылкой на данные Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным ведомства, украинские спецслужбы продолжают активно искать исполнителей терактов и диверсий через интернет, социальные сети и мессенджеры Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В спецслужбе подчеркнули, что всех людей, согласившихся сотрудничать с противником, установят и привлекут к уголовной ответственности.

До этого председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что с начала 2026 года в России предотвращено на стадии подготовки 37 вооруженных нападений на объекты образования.

По его словам, противник активизирует свою работы в закрытых группах, продвигает идеи массовых уничтожений людей и провоцирует подростков на совершение преступлений.

Ранее рецидивиста из Челябинской области осудили на 22 года за подготовку теракта.

 
