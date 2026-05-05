Медика из Донецка задержали по делу о госизмене

В Донецке ФСБ задержала медика за работу на украинские спецслужбы

В Донецке силовики задержали одного из сотрудников медучреждения по подозрению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

По данным спецслужбы, мужчина установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации российских подразделений в Харцызске и Макеевском муниципальном округе.

Кроме того, отправлял украинским кураторам информацию о пациентах, пострадавших от украинских атак.

В ФСБ уточнили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

24 апреля ФСБ предотвратила теракт против руководителей Роскомнадзора — злоумышленники планировали подорвать автомобиль при помощи самодельного взрывного устройства. Семеро фигурантов были задержаны в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. В ЦОС ФСБ связывают предотвращенное покушение с более широкой схемой вовлечения молодежи в радикальную деятельность через интернет.

Ранее ФСБ задержала краснодарца, который передавал украинским спецслужбам фото предприятий ТЭК.