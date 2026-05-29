Россиянам назвали главные ошибки при хранении картофеля

Картофель нельзя хранить в наглухо закрытом подполе, поскольку клубни выделяют большое количество углекислого газа, высокая концентрация которого опасна для человека. Об этом в беседе с РИАМО предупредила эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Дело в том, что клубни картофеля продолжают дышать даже после того, как их выкопали: они поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Этот газ тяжелее воздуха и не имеет запаха, поэтому он незаметно скапливается у пола, полностью вытесняя кислород», — сказала Кашух.

Кроме того, картофель нельзя хранить на свету, поскольку так в нем накапливается ядовитое вещество соланин, добавила она.

До этого Кашух рассказала, что будет с человеком после месяца на одной картошке.

Основная проблема, по ее словам, в нехватке белка. В картофеле его очень мало, и он неполноценен: в нем не хватает важных аминокислот. Получая в качестве источника энергии лишь картошку, организм начнет разрушать собственные мышцы. Более того, печени придется перерабатывать большое количество крахмала и жира, а это риск воспаления.

