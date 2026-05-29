Врач раскрыла, что будет с человеком после месяца на одной картошке

Врач Кашух: картофельная диета может привести к истощению
Ingram Images/Global Look Press

Если целый месяц питаться одним картофелем, можно заработать серьезное истощение организма, дефицит витаминов и проблемы с печенью. Об этом в интервью РИАМО предупредила эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Месяц питаться одной картошкой в теории можно, но это будет выживание на грани серьезного истощения. Картофель — это в основном крахмал, то есть углеводы. Он дает энергию, в нем много калия, но этим его питательная ценность ограничена», — объяснила специалист.

Основная проблема, по ее словам, в нехватке белка. В картофеле его очень мало, и он неполноценен: в нем не хватает важных аминокислот. Получая в качестве источника энергии лишь картошку, организм начнет разрушать собственные мышцы. Что касается печени, ей придется перерабатывать большое количество крахмала и жира, а это риск воспаления.

До этого Кашух говорила, что при гниении картофеля в погребе выделяется опасное количество углекислого газа, который вытесняет кислород из помещения.

Когда человек вдыхает концентрированный углекислый газ, он может мгновенно потерять сознание. Эксперт посоветовала обязательно проветривать погреб, прежде чем в него спускаться.

Ранее россиян предупредили о рисках покупки урожая у дачников.

 
