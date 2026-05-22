Россиянин представился полицейским и приставал к девушке в московском парке

В Москве лжеполицейский приставал к прохожей в парке
В Москве мужчина представился полицейским, убедил прохожую помочь ему в поиске наркодилеров и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, пострадавшая прогуливалась в парке «Сокольники», когда к ней подошел незнакомец. Мужчина предъявил удостоверение сотрудника полиции и предложил ей помочь в разоблачении распространителей наркотиков. Злоумышленник объяснил, что для конспирации она должна изображать его спутницу, и пригрозил привлечением к ответственности в случае отказа. Испуганная девушка, поверив лжеполицейскому, согласилась. В какой-то момент мужчина начал приставать к ней.

Потерпевшая сразу после происшествия обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался 42-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и подделке документов, фигурант проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее трое мужчин представились полицейскими и ограбили москвича под видом обыска.

 
