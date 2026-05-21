В Москве пенсионер приставал к девочкам на детской площадке

«Осторожно, Москва»: в Лефортово задержан мужчина, пристававший к детям
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Москве задержан 64-летний мужчина, который на детской площадке в Лефортово совершал развратные действия в отношении двух 14-летних девочек. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По предварительной информации, дети пожаловались на незнакомца своим родителям. Те незамедлительно обратились в полицию. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Следователи проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений.

До этого в Краснодаре неизвестный в неадекватном состоянии приставал к девочке в магазине и разделся на глазах у посетителей. По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы, личность мужчины устанавливается.

Ранее в Ярославле незнакомец приставал к первоклассницам и просил сняться без одежды.

 
