Названо ключевое правило, по умолчанию защищающее от мошенников

Мошенники массово обманывают россиян обещаниями соцвыплат, приуроченных к праздникам – например, к предстоящему Дню защиты детей. Чтобы не стать жертвой обмана, нужно помнить о ключевом правиле – госструктуры никогда не просят прислать им код подтверждения или перейти по ссылке, подчеркнул в беседе с RT кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

В пример он привел классическую схему мошенников, которые обещают выплату к празднику в 10 тыс. рублей, присылая ссылку на фишинговый сайт, внешне копирующий «Госуслуги». Человека вынуждают зайти на ресурс и ввести в нем свои данные, включая банковские реквизиты, паспортную информацию и так далее.

«В лучшем случае мошенники украдут эти данные для последующих транзакций, в худшем — после ввода данных установят на устройство удаленный доступ и спишут все сбережения», — предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что если бы речь шла о настоящем госучреждении, от пользователя никогда не потребовали бы перейти по ссылке, прислать код или что-то подобное. Официальные структуры ограничились бы требованием написать заявление в МФЦ или на официальном портале «Госуслуг», либо, что более вероятно, средства пришли бы на карту в автоматическом режиме.

Еще одно важное правило – это обязательная проверка информации, потому что все госвыплаты анонсируются на официальных ресурсах, сайтах ведомств – например на сайте Соцфонда России. При получении сообщения с обещанием выплаты к празднику нужно в первую очередь вручную открыть сайт ведомства и проверить данные, ни в коем случае не переходя по присланной ссылке. Важно также объяснить это детям старше 12 лет, которые имеют свои аккаунты и банковские карты, заключил эксперт.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко также предупредил, что россияне начали получать сообщения с обещаниями социальных выплат, для получения которых с них требуют предоставить личные данные и банковские счета. По его словам, аферисты выдают себя за сотрудников Соцфонда, используя его логотипы, и присылают ссылки на сайты, где пользователя просят ввести информацию якобы для зачисления средств. Важно помнить, что ни на каких сайтах для получения выплат не нужно вводить данные карты, скачивать приложения и так далее, подчеркнул специалист.

