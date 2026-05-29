В Госдуме рассказали о новых мошеннических схемах с загородными участками

Мошенники могут представляться главами СНТ и «продавать» не принадлежащие им участки, а также рассылать сообщения о штрафах за заросли сорняков, захламление или несоответствие границ, получая таким образом деньги и доступ к личным данным. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин, напомнив, что постановления о санкциях всегда приходят заказным письмом или через личный кабинет на «Госуслугах», а не по СМС.

«Недобросовестные лица, представляясь руководителями СНТ, предлагают приобрести «свободные» участки, которых у них в собственности нет. Покупатель получает лишь членскую книжку, а когда приходит регистрировать права, выясняется, что у земли есть законный владелец. Помните: председатель СНТ не наделен полномочиями продавать участки от своего имени — это право исключительно собственника, подтвержденное выпиской из ЕГРН. Схема вторая: поддельные штрафы за борщевик, мусор и нецелевое использование. Особенно активны рассылки фальшивых уведомлений о нарушениях земельного законодательства. Для устрашения предлагают оплатить «штраф со скидкой» по ссылке. Расчет на спешку и эмоции — после перехода мошенники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах», — сказал он.

Парламентарий уточнил, что злоумышленники могут рассылать от имени руководства СНТ сообщения о сборе денег на ремонт территории, а также звонить и требовать код из СМС под различными предлогами.

«Мошенники взламывают электронную почту или аккаунты в мессенджерах председателей и членов правления. После этого они рассылают от имени руководства СНТ сообщения о срочном сборе средств на ремонт дорог, замену столбов, спил аварийных деревьев или погашение несуществующих долгов за электричество. Указанные реквизиты ведут на счет злоумышленников. Всегда перепроверяйте информацию о любых внеплановых взносах лично у председателя или через официальные источники товарищества, а не по ссылке из сообщения. Используя утечки персональных данных, мошенники также звонят жертве, называют ее фамилию, адрес участка и даже кадастровый номер. Представляются сотрудниками Росреестра, банка или энергосбыта и под различными предлогами (проверка счетчика, уточнение границ, отмена несанкционированного списания) выманивают код из СМС или просят перейти по ссылке. Получив код, они получают доступ к банковским приложениям или порталу «Госуслуги», откуда оформляют кредиты и списывают деньги», — добавил он.

По словам депутата, еще одна схема — когда мошенники представляются подрядчиками и обещают оказать услугу в короткий срок или по скидке.

«Злоумышленники предлагают «срочное межевание», «регистрацию построек по льготной цене» или «гарантированное подключение к электричеству». После получения предоплаты они исчезают. То же самое касается строительных бригад: работа начинается без полноценного договора и сметы, а итоговая сумма вырастает многократно либо подрядчики просто пропадают с авансом. Требуйте официальный договор с указанием всех этапов и стоимости, проверяйте реальные отзывы и никогда не передавайте деньги наличными без документального подтверждения», — пояснил он.

Чаплин призвал не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и проверять наличие уведомлений на официальных порталах или лично у председателя СНТ.

