Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Новороссийске задержали подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге

ФСБ: агент СБУ планировал подорвать пассажирский поезд в Новороссийске
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске россиянина, который, по данным спецслужбы, готовил подрыв железнодорожного пути во время прохождения пассажирского поезда. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве заявили, что 33-летний мужчина самостоятельно установил контакт с представителем СБУ через Telegram, после чего получил задание организовать подрыв железнодорожного полотна. Подозреваемый получил инструкции, купил компоненты для изготовления взрывчатого вещества и хранил его по месту жительства.

По данным ФСБ, мужчину задержали во время рекогносцировки (предварительного обследования, визуального осмотра или разведки местности — прим. ред.) участка железной дороги.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Расследование продолжается.

До этого силовики предотвратили теракт на газовозе «Аррхениус», прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в Турцию.

Ранее глава ФСБ сообщал, что с начала 2026 года в России предотвратили 101 преступление террористической направленности, в том числе 78 непосредственно терактов.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!