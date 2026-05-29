В Новороссийске задержали подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге

Сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске россиянина, который, по данным спецслужбы, готовил подрыв железнодорожного пути во время прохождения пассажирского поезда. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве заявили, что 33-летний мужчина самостоятельно установил контакт с представителем СБУ через Telegram, после чего получил задание организовать подрыв железнодорожного полотна. Подозреваемый получил инструкции, купил компоненты для изготовления взрывчатого вещества и хранил его по месту жительства.

По данным ФСБ, мужчину задержали во время рекогносцировки (предварительного обследования, визуального осмотра или разведки местности — прим. ред.) участка железной дороги.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Расследование продолжается.

До этого силовики предотвратили теракт на газовозе «Аррхениус», прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в Турцию.

Ранее глава ФСБ сообщал, что с начала 2026 года в России предотвратили 101 преступление террористической направленности, в том числе 78 непосредственно терактов.