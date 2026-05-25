ФСБ сообщила о предовращении теракта на газовозе из Бельгии

Силовики предотвратили теракт на газовозе «Аррхениус», прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в Турцию. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Оперативные действия проводили сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом, Министерством обороны и Росгвардией России. Известно, что газовоз прибыл из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун.

В ходе осмотра подводной части корпуса судна водолазы обнаружили в районе машинного отделения посторонние предметы на магнитах, имеющие признаки взрывных устройств. С использованием подводного дрона специалисты межведомственной взрывотехнической группы сделали однозначный вывод, что эти предметы являются взрывными устройствами, изготовленными по типу морских магнитных мин предположительно в одной из стран НАТО с применением промышленных изделий.

Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около семи килограммов. По словам капитана судна, перед разгрузкой в Антверпене судовой агент отправил газовоз на якорную стоянку, где оно находилось около полутора суток якобы из-за забастовки работников порта. По оценке экспертов, установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах.

22 мая сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске агента украинских спецслужб, который готовил подрыв объекта энергетической инфраструктуры. Им оказался 23-летний гражданин России, проживающий в Северском районе Краснодарского края.

Ранее в ФСБ раскрыли схему вербовки «живых бомб» украинскими спецслужбами.