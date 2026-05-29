В порту Темрюка произошел пожар после удара дрона

Оперштаб: в порту Темрюка из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание
В Темрюке из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории морского порта. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

По предварительной информации, пострадавших нет. Возгорание ликвидируют 47 человек и 14 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.

До этого стало известно, что за минувшую ночь над территорией Ростовской области силы ПВО отразили атаки более 80 украинских дронов. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, массированной атаке подверглись Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Чертковский, Тацинский, Красносулинский, Кашарский, Морозовский и Тарасовский районы.

Также в ночь на 29 мая украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область. Как рассказали в администрации региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) целились в объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Один из БПЛА попал в жилой дом в Краснооктябрьском районе Волгограда. В результате в здании оказалось повреждено остекление балконов. Никто из людей не пострадал, возгораний на месте прилета зафиксировано не было, сообщили власти

Ранее обломки сбитых БПЛА попали в промышленные объекты в Ярославской области.

 
