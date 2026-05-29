Дачников предупредили о риске заражения мышиной лихорадкой

Заражение мышиной лихорадкой может произойти незаметно при уборке дачного дома или хозяйственных помещений, когда в воздух поднимается пыль с частицами экскрементов грызунов и вирус попадает в дыхательные пути. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог Надежда Чернышова.

Она отметила, что мыши оставляют следы жизнедеятельности в домах, сараях и на дачных участках, при этом сами могут не иметь выраженных признаков болезни и остаются его носителями. Для защиты дыхательных путей от пыли с частицами экскрементов грызунов врач посоветовала во время уборки использовать респиратор или качественную маску, а также отдать предпочтение влажной уборке.

«Во время отдыха на природе нельзя класть продукты прямо на траву или пеньки. Нужно следить, чтобы еда и вода не соприкасались с пылью, которая может быть загрязнена. Все поверхности, на которые ставятся продукты, должны быть чистыми. Прививки от этого заболевания, к сожалению, нет, поэтому защитить человека могут только меры профилактики», — предупредила Чернышова.

Она добавила, что вирус иногда переносят ежи, которые могли контактировать с зараженными мышами.

Врач-инфекционист Владимир Неронов до этого рассказал «Газете.Ru», что с началом дачного сезона важно помнить о риске заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС, или мышиная лихорадка) при работах на участках, в подвалах и сараях. Заболевание вызывается хантавирусами, основными переносчиками которых являются дикие грызуны.

