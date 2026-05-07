Мышиной лихорадкой, вспышка которой случилась на круизе, можно заразиться и на даче

Круизный лайнер MV Hondius, следующий из аргентинской Ушуайи на Канарские острова, оказался в эпицентре вспышки хантавируса или мышиной лихорадки. Возбудитель передается через грызунов, поэтому им можно заразиться на даче, предупредил собеседник «Газеты.Ru» врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«С началом дачного сезона важно помнить о риске заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС, или мышиная лихорадка) при работах на участках, в подвалах и сараях. Заболевание вызывается хантавирусами, основными переносчиками которых являются дикие грызуны: вирус передается человеку при вдыхании пыли с частицами их выделений, а также через загрязненные продукты и воду. Инфицирование чаще всего связано с пребыванием в лесу и на садово-дачных участках. Важную роль играют природные очаги болезни: в западных регионах России вирус циркулирует прежде всего в популяции рыжей полевки, которая нередко селится рядом с загородными домами», — объяснил врач.

Врач подчеркивает: ГЛПС остается одним из ведущих природно-очаговых вирусных заболеваний в России и имеет выраженную сезонность: большинство случаев приходится на лето и осень, но активизация возможна и весной, особенно после снежной зимы, когда популяции грызунов велики и животные активно осваивают дачные постройки.

«Раннее распознавание мышиной лихорадки принципиально важно, чтобы избежать тяжелых осложнений, связанных с поражением почек и сосудов. Первые симптомы обычно появляются через 1–2 недели после контакта с зараженной пылью или поверхностями и включают внезапный подъем температуры, сильную головную боль, боли в пояснице и животе, выраженную слабость, тошноту, рвоту и снижение количества мочи. В ряде случаев присоединяются покраснение лица и глаз, ломота в мышцах, возможны кровоизлияния на коже и слизистых. Без лечения на 4–5 й день может развиться острая почечная недостаточность. При появлении такой комбинации симптомов после работ на даче, в лесу или в пыльных помещениях врачи настоятельно рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью, а не пытаться лечиться самостоятельно дома», — заметил врач.

Для снижения риска заражения при открытии дачного сезона эпидемиологи советуют: перед уборкой сараев, подвалов и чердаков проветривать помещения, по возможности смачивать пыль, работать в перчатках и маске, не поднимать мусор «сухим веником» и не трогать голыми руками следы жизнедеятельности грызунов. Не стоит хранить продукты в открытом виде в хозпостройках и оставлять мусор, который может привлекать мышей и полевок, после работ на участке важно тщательно мыть руки с мылом.

