Новости. Общество

Врач предупредил об опасности мышиной лихорадки

Терапевт Звонков: инкубационный период мышиной лихорадки длится от 10 до 45 дней
Мышиная лихорадка не может передаться от человека к человеку. Однако, несмотря на это, это заболевание остается серьезной угрозой в средней полосе России. Об этом в разговоре с Life предупредил врач-терапевт Андрей Звонков.

По словам специалиста, мышиную лихорадку можно отнести к профессиональным заболеваниям, поскольку с ней сталкиваются люди, занимающиеся сельским хозяйством и косвенно контактирующие с грызунами. Эти люди могут вдохнуть воздух, содержащий вирусные частицы с выделениями мышей, крыс или полевок, которые являются эндемическим очагом-носителем инфекции.

Врач предупредил, что инкубационный период мышиной лихорадки составляет от 10 до 45 дней, поэтому симптомы могут проявиться только спустя несколько недель после контакта с носителем. При этом больной человек не опасен для окружающих.

«Если человек не заразен, если он болеет сам по себе, то эпидемия возможна только в случае нашествия грызунов. Если мыши атакуют города, тогда, может быть, они принесут с собой эту инфекцию», — объяснил терапевт.

Защититься от мышиной лихорадки поможет использование специальной защиты во время работы, в числе которой маски, респираторы и скафандры. Людям с подозрением на данное заболевание необходима быстрая диагностика, поскольку лихорадка может привести к поражению почек, предупредил эксперт.

Ранее в России разработали автоматическую систему диагностики болезней собак.

