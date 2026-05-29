В Москве спасли собаку, вдохнувшую 10-сантиметровую палочку

Специалисты Донской ветклиники спасли собаку породы джек-рассел-терьер по кличке Бэйли, в нос которой во время прогулки попала почти 10-сантиметровая палка. Об этом «Москве 24» рассказали в столичной госветслужбе.

По словам владельцев питомца, во время прогулки его стало что-то беспокоить в носу. После этого они заметили кровянистые выделения, поэтому решили отправиться на осмотр к ветврачу.

«Хирург Максим Клевцов-Канарш сразу заметил, что в ноздре у любопытной собаки прячется «сюрприз». Наркоз не потребовался: опытный специалист аккуратно достал колючую палочку длиной почти 10 сантиметров простым пинцетом», — уточнили в сообщении.

В ведомстве добавили, что врачи не смогли точно установить, как собака смогла ее вдохнуть.

В конце марта в Бабушкинской ветклинике спасли восьмилетнюю собаку породы бигль, которая съела опилки из кошачьего лотка и и столкнулась с непроходимостью кишечника. В ведомстве уточнили, что пса по кличке Сэм привезли в клинику с симптомами тошноты и сильной слабости. В ходе обследования ветеринары выявили кишечную непроходимость.

Ранее ветеринары спасли сову, покрытую бетоном.