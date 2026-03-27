Ветеринары в Москве спасли бигля, съевшего наполнитель для кошачьего туалета
ГБУ «Мосветобъединение»

В Бабушкинской ветклинике спасли восьмилетнюю собаку породы бигль, которая съела опилки из кошачьего лотка и и столкнулась с непроходимостью кишечника. Об этом «Москве 24» рассказали в московской госветслужбе.

В ведомстве уточнили, что пса по кличке Сэм привезли в клинику с симптомами тошноты и сильной слабости. В ходе обследования ветеринары выявили кишечную непроходимость.

«Хирург Сергей Кондратьев провел срочную операцию и обнаружил, что причиной закупорки кишечника стали съеденный наполнитель из кошачьего туалета. Древесные опилки удалось успешно удалить», – добавили в пресс-службе.

После этого состояние питомца улучшилось, он стал активным, как раньше.

До этого сотрудники Зеленоградской государственной ветклиники спасли кота Тимофея со множественными пулевыми ранениями, которые он получил во время прогулки в частном секторе. В ведомстве уточнили, что у животного были пробиты кишечник в 24 местах, селезенка в двух местах, а также грудная клетка и мышцы бедра. После хирургического вмешательства кот пошел на поправку, теперь его здоровье уже вне опасности.

Ранее в Москве прооперировали крысу с огромной опухолью молочной железы.

 
