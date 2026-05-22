Ветеринары спасли сову, покрытую бетоном

Ветеринары в США спасли сову, туловище которой было покрыто бетоном, пишет UPI.

В ноябре 2025 года в Сент-Джордже, Юта, нашли большую рогатую сову, 25% тела которой было покрыто засохшим бетоном. Птицу доставили в реабилитационный центр. После нескольких дней ухода и 20-минутных ванн бетон удалили, но перья оказались повреждены. Это лишило сову способности летать бесшумно — жизненно важного навыка для выживания в дикой природе.

Сотрудники надеялись, что после весенней линьки перья вырастут заново, но процесс пошел не по плану. Тогда команда впервые применила процедуру, называемую «импинг» — замену перьев с помощью донорских материалов и клея.

Полуторачасовую операцию провела ветеринар Келси Парас с тремя ассистентами. Птице заменили 10 основных и одно вторичное перо на правом крыле. После восстановления сотрудники провели тест и убедились, что полет совы достаточно бесшумен, после чего отпустили ее на волю.

