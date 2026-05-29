Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Врач ответил, можно ли справиться с гипертонией без таблеток

Врач Соков: нормализация сна поможет бороться с гипертонией
LeventeGyori/Shutterstock/FOTODOM

Физическая активность, снижение индекса массы тела и нормализация сна помогут снизить средние показатели давления без таблеток в долгосрочной перспективе. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

При этом он уточнил, что в краткосрочной перспективе при резком повышении артериального давления помогут только медикаменты. По его словам, пациентам с диагнозом «гипертоническая болезнь» нельзя полностью отказываться от таблеток. Немедикаментозные методы будут работать только в паре с терапией.

«Все немедикаментозные способы — физическая активность, нормализация сна, снижение веса — должны использоваться, но только совместно с лекарствами, потому что таблетка не делает все за человека. При установленном диагнозе лечение нужно принимать регулярно, постоянно, а не время от времени», — уточнил Соков.

Врач добавил, что высокий уровень стресса и малоподвижный образ жизни остаются основными факторами, которые способствуют широкому распространению гипертензии в современном обществе.

Международная группа ученых до этого пришла к выводу, что регулярное употребление бобовых и соевых продуктов связано со снижением риска развития гипертонии. Наиболее выраженный эффект наблюдался при потреблении около 170 г бобовых и 60–80 г соевых продуктов в день.

Ранее ученые назвали допустимое для гипертоников ежедневное количество кофе.

 
Теперь вы знаете
Досрочная выплата пенсий, льготы на капремонт и обязательный экзамен по физкультуре. Что нового к утру 29 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!