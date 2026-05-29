Врач ответил, можно ли справиться с гипертонией без таблеток

Физическая активность, снижение индекса массы тела и нормализация сна помогут снизить средние показатели давления без таблеток в долгосрочной перспективе. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

При этом он уточнил, что в краткосрочной перспективе при резком повышении артериального давления помогут только медикаменты. По его словам, пациентам с диагнозом «гипертоническая болезнь» нельзя полностью отказываться от таблеток. Немедикаментозные методы будут работать только в паре с терапией.

«Все немедикаментозные способы — физическая активность, нормализация сна, снижение веса — должны использоваться, но только совместно с лекарствами, потому что таблетка не делает все за человека. При установленном диагнозе лечение нужно принимать регулярно, постоянно, а не время от времени», — уточнил Соков.

Врач добавил, что высокий уровень стресса и малоподвижный образ жизни остаются основными факторами, которые способствуют широкому распространению гипертензии в современном обществе.

Международная группа ученых до этого пришла к выводу, что регулярное употребление бобовых и соевых продуктов связано со снижением риска развития гипертонии. Наиболее выраженный эффект наблюдался при потреблении около 170 г бобовых и 60–80 г соевых продуктов в день.

Ранее ученые назвали допустимое для гипертоников ежедневное количество кофе.