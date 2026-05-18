Ученые назвали допустимое для гипертоников ежедневное количество кофе

Conversation: при гипертонии лучше пить не больше чашки кофе в день
Кофе может временно повышать артериальное давление, однако для большинства людей умеренное потребление не связано с повышенным риском гипертонии, подчеркнули ученые. Об этом сообщает портал The Conversation.

Артериальное давление показывает силу, с которой кровь давит на стенки сосудов. Нормальными считаются показатели ниже 120/80 мм рт. ст., а значения от 140/90 и выше относятся к гипертонии. Это состояние часто протекает бессимптомно, но повышает риск инфаркта, инсульта и заболеваний почек.

Кофеин способен повышать давление несколькими путями. Он стимулирует мышцы, иногда увеличивает частоту сердечных сокращений и вызывает выброс адреналина. В результате сосуды сужаются, а сердце начинает работать активнее. Максимальная концентрация кофеина в крови обычно достигается через 30 минут — два часа после чашки кофе.

По данным обзоров, кофеин из кофе, энергетиков, колы и шоколада может временно повышать верхнее (систолическое) давление на 3–15 мм рт. ст., а нижнее (диастолическое) — на 4–13 мм рт. ст. Однако сами кофейные зерна содержат не только кофеин. В напитке присутствуют сотни биологически активных веществ. Некоторые из них, например меланоидины и хинная кислота, наоборот, могут участвовать в регуляции давления и поддерживать работу сосудов.

Анализ 13 исследований с участием около 315 тыс. человек показал, что употребление кофе в целом не связано с повышенным риском развития гипертонии. За время наблюдения высокое давление появилось у более чем 64 тыс. участников, однако четкой зависимости от потребления кофе ученые не обнаружили.

Тем не менее исключения существуют. Японское исследование, продолжавшееся почти 19 лет и охватившее более 18 тыс. человек, показало: у людей с тяжелой гипертонией (от 160/100 мм рт. ст.) две и более чашки кофе в день были связаны с двукратным увеличением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. У людей с нормальным давлением или легкой гипертонией такой связи не нашли.

Авторы рекомендуют большинству людей ограничиваться четырьмя чашками кофе в день. При тяжелой гипертонии лучше сократить потребление до одной чашки и обсудить рацион с врачом.

