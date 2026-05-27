Названа группа продуктов, снижающая риск развития гипертонии почти на 30%

Международная группа ученых пришла к выводу, что регулярное употребление бобовых и соевых продуктов связано со снижением риска развития гипертонии. Наиболее выраженный эффект наблюдался при потреблении около 170 г бобовых и 60–80 г соевых продуктов в день. Работа опубликована в журнале BMJ Nutrition.

Бобовые включают фасоль, чечевицу, нут и горох, а к соевым продуктам относятся тофу, эдамаме, соевое молоко, темпе и мисо.

Исследователи провели метаанализ 12 долгосрочных наблюдательных исследований из США, Европы и Азии, опубликованных до июня 2025 года. В работу вошли данные десятков тысяч человек, а число случаев гипертонии в отдельных исследованиях превышало 35 тыс.

Анализ показал, что люди с самым высоким потреблением бобовых имели на 16% меньший риск развития повышенного артериального давления по сравнению с теми, кто ел их реже. Для соевых продуктов снижение риска достигало 19%.

При этом эффект зависел от количества продукта. Для бобовых польза нарастала примерно до 170 г в день — при таком уровне риск гипертонии был ниже примерно на 30%. Для соевых продуктов максимальный эффект наблюдался при 60–80 г в сутки: риск снижался на 28–29%. Дальнейшее увеличение потребления уже не давало дополнительных преимуществ.

По оценке авторов, 100 г бобовых соответствуют примерно чашке или 5–6 столовым ложкам приготовленной фасоли, нута, гороха или чечевицы. Для тофу это порция размером с ладонь.

Ученые связывают эффект с составом этих продуктов. Бобовые и соя богаты калием, магнием и пищевыми волокнами, которые уже известны своей ролью в поддержании нормального давления. Кроме того, растворимая клетчатка может перерабатываться кишечной микрофлорой в короткоцепочечные жирные кислоты, способствующие расслаблению сосудов. Соевые продукты также содержат изофлавоны — растительные соединения, которые могут влиять на уровень давления.

Ранее был назван простой способ снизить давление у пожилых за две недели.