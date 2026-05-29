При украинской атаке на Волгоградскую область погиб человек

Наталья Селиверстова/РИА Новости

В результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоградскую область погиб мужчина. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, его слова приводит администрация области в «Максе».

«На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии», — сказал он.

Еще один мирный житель пострадал в доме по ул. Вершинина, медпомощь ему оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

В результате падения обломков БПЛА ночью были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и локальные пожары. Все возгорания, по словам Бочарова, уже ликвидированы.

Ночью администрация Волгоградской области сообщила, что в Волгограде в результате атаки беспилотных летательных аппаратов оказался поврежден многоквартирный дом. Никто не пострадал.

Ранее в ДНР при атаке дрона по дому культуры пострадали семь человек.

 
