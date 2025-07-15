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Россиянам рассказали, как вести себя на открытой местности во время гроз с молниями

Спасатель Моцарь: во время гроз с молниями не стоит стоять у воды
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Maxim Shemetov/Reuters

Людям, которые оказались на открытой местности во время гроз с молниями, не стоит стоять у воды. Об этом 360.ru рассказал руководитель ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» Олег Моцарь.

Он напомнил, что вода является проводником электричества. При этом разряд может передаваться и через мокрый песок. В связи с этим спасатель во время непогоды посоветовал уходить под тент на сухой песок и подальше от водоема.

По его словам, опасность также представляют одиноко стоящие высокие деревья, куда молния бьет в первую очередь, металлические изделия и стойки пляжных зонтиков.

«Хоть они и сделаны из алюминия, но он тоже проводит электричество. Поэтому важно не прикасаться к металлическим предметам и уйти пониже, то есть спуститься с гор и пригорков и встать подальше от воды», — подчеркнул Моцарь.

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин до этого прокомментировал инцидент на пляже в Тульской области, где молния ударила в компанию из семи человек. Как только появляется прогноз об ухудшении погоды, эксперт призвал незамедлительно покидать прибрежную полосу.

Ранее россиян предупредили об опасности ледяной воды в жару.

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