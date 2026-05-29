Роспотребнадзор приостановил реализацию десятков миллионов бутылок воды из Армении

Роспотребнадзор направил дополнительное поручение оператору системы «Честный знак» о приостановке реализации в России 64,5 млн единиц воды «Джермук». Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации утверждается, что основанием для этого стали нарушения производителем обязательных требований законодательства о техническом регулировании. По информации ведомства, в воде выявили превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов, что может привести к заблуждениям относительно лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье.

В Роспотребнадзоре добавили, что с начала 2026 года «Честный знак» уже заблокировал реализацию 38,4 млн бутылок воды «Джермук» в рознице и онлайн-каналах.

23 мая сообщалось, что государственная система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора приостановила реализацию бутылок армянской минеральной воды «Джермук».

Также Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий «Джермука» из-за несоответствия маркировке и превышения допустимых показателей.

