Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В России заблокировали продажу воды от одного производителя

Роспотребнадзор запретил продажу 112 тысяч бутылок питьевой воды Baikal pearl
Денис Абрамов/РИА «Новости»

Продажа 112 тысяч бутылок воды марки Baikal pearl была заблокирована системой «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора из-за потенциальной небезопасности для граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»).

В публикации отмечается, что для продажи заблокировали партию продукта в стеклянной таре объемом 0,53 л, которая была произведена и разлита 22 августа 2025 года.

В обращении Роспотребнадзора подчеркивается, что приостановка была инициирована в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью россиян.

В конце апреля Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды из Армении «Джермук». Ведомство ввело эту временную санитарную меру в целях предотвращения возможного вреда жизни и здоровью граждан России. Роспотребнадзор направил информацию в «Оператор-ЦРПТ» для приостановки возможности продажи минеральной воды «Джермук», ввезенной в страну.

Ранее мужчина получил ожоги рта и желудка после употребления минералки.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!