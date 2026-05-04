В России заблокировали продажу воды от одного производителя

Продажа 112 тысяч бутылок воды марки Baikal pearl была заблокирована системой «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора из-за потенциальной небезопасности для граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»).

В публикации отмечается, что для продажи заблокировали партию продукта в стеклянной таре объемом 0,53 л, которая была произведена и разлита 22 августа 2025 года.

В обращении Роспотребнадзора подчеркивается, что приостановка была инициирована в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью россиян.

В конце апреля Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды из Армении «Джермук». Ведомство ввело эту временную санитарную меру в целях предотвращения возможного вреда жизни и здоровью граждан России. Роспотребнадзор направил информацию в «Оператор-ЦРПТ» для приостановки возможности продажи минеральной воды «Джермук», ввезенной в страну.

Ранее мужчина получил ожоги рта и желудка после употребления минералки.