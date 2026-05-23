В России заблокировали продажу многомиллионной партии армянской минералки

«Честный знак» по поручению Роспотребнадзора заблокировал продажу воды «Джермук»
Софья Сандурская/ТАСС

Государственная система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора приостановила реализацию бутылок армянской минеральной воды «Джермук». Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий.

«Причина, о которой говорится в письме Роспотребнадзора к ЦРПТ — «выявленные нарушения обязательных требований к продукции и необходимость срочно не допустить возможного вреда жизни и здоровью граждан», — говорится в сообщении.

До официального разрешения Роспотребнадзора отгрузка и продажа этой воды как в рознице, так и онлайн, остановлена, заключили в пресс-службе.

Накануне Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий «Джермука» из-за несоответствия маркировке и превышения допустимых показателей.

Из заключения ведомства следует, что концентрация гидрокарбоната, хлоридов и сульфатов в воде указанной марки превышает нормы техрегламента, поэтому «Джермук» не может продаваться на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Специалисты подчеркнули, что потребление воды, производитель которой вводит покупателей в заблуждение по поводу ее лечебных свойств, может спровоцировать ухудшение состояния здоровья.

Ранее в России заблокировали продажу воды от одного производителя.

 
