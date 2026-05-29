Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Стало известно, сколько регионов РФ не достигли плана по снижению числа курильщиков

Минздрав: 31 регион РФ не достиг планового значения по снижению числа курильщиков
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Фактическое число курящих людей в России оказалось ниже планового значения по итогам 2025 года, однако в 31 регионе нужный показатель не был достигнут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства здравоохранения РФ.

В публикации отмечается, что фактический показатель распространенности курения табака в России среди взрослого населения составил в прошлом году 17,92%. Плановое значение было установлено на уровне 18,17%.

В целом планируется, что к 2030 году число курящих людей в России снизится до 16%, отмечается в материалах.

До этого врач-онколог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Игорь Долгополов рассказал, что если человеку курить более 20 сигарет в день, то это значительно повышает риски развития рака легких. Но это только один из факторов воспаления в бронхах, который не позволяет тканям восстановиться, есть и другие, не менее значимые риски.

Ранее врач предупредил об опасности «кашля курильщика».

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!