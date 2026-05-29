Стало известно, сколько регионов РФ не достигли плана по снижению числа курильщиков

Фактическое число курящих людей в России оказалось ниже планового значения по итогам 2025 года, однако в 31 регионе нужный показатель не был достигнут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства здравоохранения РФ.

В публикации отмечается, что фактический показатель распространенности курения табака в России среди взрослого населения составил в прошлом году 17,92%. Плановое значение было установлено на уровне 18,17%.

В целом планируется, что к 2030 году число курящих людей в России снизится до 16%, отмечается в материалах.

До этого врач-онколог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Игорь Долгополов рассказал, что если человеку курить более 20 сигарет в день, то это значительно повышает риски развития рака легких. Но это только один из факторов воспаления в бронхах, который не позволяет тканям восстановиться, есть и другие, не менее значимые риски.

