Врач предупредил об опасности «кашля курильщика»

Утренний кашель многие курильщики со стажем воспринимают как привычную часть жизни. Однако за этим симптомом может скрываться хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — одно из самых опасных заболеваний дыхательной системы. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук,профессор кафедры пульмонологии РНИМУ Заурбек Айсанов.

«Кашель курильщика — это не норма, это патология, — подчеркнул врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры пульмонологии РНИМУ Заурбек Айсанов. — Это важный сигнал организма о развитии хронической обструктивной болезни легких».

По словам специалиста, табачный дым содержит более 7000 химических соединений, из которых не менее 70 признаны канцерогенами. Эти вещества вызывают хроническое воспаление бронхов и разрушают альвеолы — мельчайшие структуры легких, где происходит газообмен.

На ранней стадии развивается хронический бронхит: слизистая воспалена, железы вырабатывают избыточное количество мокроты, а реснички, которые должны очищать дыхательные пути, повреждены дымом. Это и приводит к регулярному утреннему кашлю.

Далее формируется эмфизема — разрушаются стенки альвеол, легкие теряют эластичность, человеку становится трудно выдыхать воздух. На стадии ХОБЛ сужение дыхательных путей становится необратимым, появляется одышка даже при небольшой физической нагрузке.

«Самое коварное в ХОБЛ — постепенность развития. Болезнь прогрессирует годами, человек адаптируется к ухудшению, меньше двигается, избегает нагрузок и не обращается к врачу», — отметил профессор Айсанов.

По статистике, ХОБЛ развивается примерно у половины курильщиков с индексом курения более 20 пачка-лет (например, одна пачка в день в течение 20 лет). В среднем больные теряют 10–12 лет жизни. Заболевание занимает третье место среди причин смертности в мире — ежегодно от него умирают около 3,5 млн человек.

К тревожным симптомам относятся регулярный утренний кашель с мокротой, изменение его характера, появление одышки при привычной нагрузке, свистящее дыхание и частые затяжные бронхиты после ОРВИ.

«Если вам больше 40 лет, вы курите или курили в прошлом и замечаете хотя бы один из этих признаков, необходимо пройти спирометрию, — подчеркнул Айсанов. — Это простой и безболезненный тест, который позволяет выявить заболевание на ранней стадии».

По словам врача, отказ от курения остается главным способом предотвратить развитие ХОБЛ и замедлить ее прогрессирование.

