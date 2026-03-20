Онколог назвал симптомы, при которых курильщикам нужно срочно проверить легкие

Если человеку курить более 20 сигарет в день, то это значительно повышает риски развития рака легких. Но это только один из факторов воспаления в бронхах, который не позволяет тканям восстановиться, есть и другие, не менее значимые риски, рассказал 360.ru врач-онколог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Игорь Долгополов.

«Это как частный случай, потому что честно — если не курить и жить где-нибудь в Челябинске около металлургического завода, где цветной снег, то риск ничуть не меньше, чем если курить, — подчеркнул врач. — То есть курение здесь просто как фактор внешнего постоянного раздражения и воспаления».

С учетом того, что сегодня люди вынуждены постоянно сталкиваться с выбросами, выхлопами, на фоне чего растет нагрузка на бронхо-легочную систему, добавлять к этому еще и сигареты крайне опасно, отметил Долгополов. Он также пояснил, что на ранних стадиях обнаружить рак легких крайне сложно – это можно сделать только с помощью рентгена.

Однако некоторые симптомы должны, как минимум, насторожить. Так, специалист призвал срочно обратиться к врачу, если наблюдается длительный нарастающий кашель, одышка, кровохарканье или кровь в мокроте.

Людям, которые курят в течение десяти и более лет, должны регулярно делать флюорографию, КТ или рентген минимум дважды в год. Это очень важно, так как новообразование в легких может развиваться долго и незаметно, подчеркнул врач.

«Ты его можешь пропустить до тех размеров, когда уже рак будет трудно излечим», — заключил специалист.

До этого сообщалось, что молодежь в России стала покупать меньше сигарет из-за обилия альтернативных способов курения – систем нагревания табака. При этом растет количество двойных курильщиков, которые потребляют и обычные сигареты, и электронные – их порядка 40% , а среди молодежи до 45 лет почти 50%. — в Минздраве подчеркнули, что это крайне опасная тенденция.

Ранее врач предупредил об опасности «кашля курильщика».

 
