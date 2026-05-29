Танзания может стать безвизовой для россиян

Россия ведет с Танзанией переговоры о введении безвизового режима. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия также ведет работу по введению безвизового режима с Замбией, Зимбабве и Мозамбиком, и Танзания может стать следующей страной, для которой россиянам не потребуется оформлять визу. В МИД указали, что вопросы упрощения взаимных поездок, включая Танзанию, регулярно обсуждаются с африканскими партнерами.

Танзания входит в число самых привлекательных для российских туристов стран Африки. Летом планируется запустить прямые рейсы, а в будущем в стране может появиться возможность оплаты картами «Мир». Однако развитию туристического потока из России препятствует ряд факторов, включая активность экстремистских группировок. Кроме того, Танзания, как и многие другие африканские государства, относится к зонам риска вспышек опасных инфекций, в том числе лихорадки Эбола.

19 мая стало известно, что власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран, в том числе для россиян. Как уточнил министр туризма и спорта Сурасак Пханчароенворакул, соответствующее решение одобрило правительство страны, и теперь российским туристам разрешено находиться в Таиланде лишь 30 дней.

Ранее Россия и Китай продлили безвизовый режим до конца 2027 года.