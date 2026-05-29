В Дагестане женщину оштрафовали за видео с логотипом Instagram

Суд оштрафовал жительницу Дагестана на две тысячи рублей за публикацию во «ВКонтакте» видео с логотипом Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и постановил конфисковать телефон. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что участковый составил протокол о привлечении уроженки Дагестана к административной ответственности по статье Кодекса об административных правонарушениях РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование экстремистской атрибутики или символики».

Во время судебного заседания женщина заявила, что не знала о запрете демонстрации видеоролика, а также добавила, что не поддерживает никаких радикальных движений. Она отметила, что продала телефон год назад.

При назначении наказания суд учел, что женщина воспитывает малолетнего ребенка с инвалидностью, говорится в публикации.

В марте житель Саратова предстал перед судом после того, как вывесил на окне своей квартиры флаг с перевернутой пентаграммой. В ходе судебного заседания фигурант полностью признал вину. Его обязали выплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее россиянин выложил картинку Деда Мороза в соцсети и был оштрафован.