Юрист рассказал, почему опасно оставлять чеки на кассе в магазине

Оставленные на кассе чеки могут содержать информацию, которую могут использовать мошенники и недобросовестные лица. Об этом юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал RT.

По его словам, иногда на чеке могут указывать бонусный ID или QR-код с расширенной информацией о покупке. Эту информацию злоумышленники могут использовать для убедительных звонков якобы от имени банка или магазина.

Также данные с чеков могут применить для получения незаконной выгоды за счет торговых организаций, объяснил эксперт. Например, мошенники используют попытки возврата украденного или подмененного товара, чтобы получить денежную компенсацию или подарочные сертификаты.

Хаминский посоветовал соблюдать особую осторожность с чеками из магазинов техники, ювелирных салонов и пунктов выдачи интернет-заказов. Они могут косвенно раскрывать личные данные, привычки и уровень дохода покупателя.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что россияне начали получать сообщения с обещаниями социальных выплат, для получения которых с них требуют предоставить личные данные и банковские счета. Это классическая мошенническая схема, при которой преступники усыпляют бдительность граждан официальными логотипами и названиями.

