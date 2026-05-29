Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Юрист рассказал, почему опасно оставлять чеки на кассе в магазине

Юрист Хаминский: оставленные чеки могут создать условия для правонарушений
DedMityay/Shutterstock/FOTODOM

Оставленные на кассе чеки могут содержать информацию, которую могут использовать мошенники и недобросовестные лица. Об этом юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал RT.

По его словам, иногда на чеке могут указывать бонусный ID или QR-код с расширенной информацией о покупке. Эту информацию злоумышленники могут использовать для убедительных звонков якобы от имени банка или магазина.

Также данные с чеков могут применить для получения незаконной выгоды за счет торговых организаций, объяснил эксперт. Например, мошенники используют попытки возврата украденного или подмененного товара, чтобы получить денежную компенсацию или подарочные сертификаты.

Хаминский посоветовал соблюдать особую осторожность с чеками из магазинов техники, ювелирных салонов и пунктов выдачи интернет-заказов. Они могут косвенно раскрывать личные данные, привычки и уровень дохода покупателя.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что россияне начали получать сообщения с обещаниями социальных выплат, для получения которых с них требуют предоставить личные данные и банковские счета. Это классическая мошенническая схема, при которой преступники усыпляют бдительность граждан официальными логотипами и названиями.

Ранее в Госдуме предупредили о вредоносных файлах под видом «ответов на ЕГЭ».

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!