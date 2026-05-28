В Госдуме предупредили о вредоносных файлах под видом «ответов на ЕГЭ»

Член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин рассказал РИА Новости, что мошенники рассылают вредоносные программы под видом ответов на ОГЭ и ЕГЭ.

«Как правило, аферисты создают сайты, Telegram-каналы или группы в социальных сетях, где обещают предоставить «настоящие ответы» или архивы с экзаменационными материалами. После оплаты или перехода по ссылке пользователю предлагают скачать файл, который якобы содержит задания и решения», — пояснил Немкин.

Депутат уточнил, что вредоносное ПО может получить доступ к банковским приложениям, аккаунтам в соцсетях, персональным данным и прочей конфиденциальной информации. Никаких официальных ответов на ЕГЭ и ОГЭ не существует, подчеркнул Немкин.

16 мая Минпросвещения сообщало, что накануне старта экзаменационной кампании мошенники, представляясь работниками государственных органов, школ или экзаменационных комиссий, стремятся завладеть личной информацией граждан и доступом к их банковским приложениям.

