В РСТ рассказали о порядке вывоза застрявших в Турции российских туристов

Туристов, которые не смогли вылететь из Антальи после отмены рейсов авиакомпании Air Anka, разместили в гостиницах, а их возвращение в Россию туроператоры организуют в ближайшие дни. Об этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин рассказал «Интерфаксу».

По его словам, туроператоры занимаются вопросом возвращения россиян домой, уже было выполнено три рейса.

Горин отметил, что средняя вместимость одного самолета составляет от 200 до 350 мест, а для вывоза всех туристов потребуется около 10–15 рейсов.

Он добавил, что если бы ситуация произошла в июле-августе, то на это потребовались бы недели, но сейчас это займет два-три дня.

Сотни российских туристов не смогли вылететь в Турцию и обратно из-за того, что у авиакомпании Air Anka закончилось разрешение на полеты в Россию. Людям несколько раз переносили вылет, после чего рейсы просто отменяли. Некоторым путешественникам повезло — им смогли перебронировать билеты у других перевозчиков. Однако большинство туристов столкнулись с трудностями. В Росавиации сообщили, что разрешение у Air Anka истекло еще 25 мая, однако, несмотря на это, авиакомпания продала свои провозные емкости туроператору Anex до конца октября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

