Росавиация разъяснила ситуацию с отменой рейсов Air Anka

Росавиация: Air Anka не получила разрешения на новые рейсы в РФ после 25 мая

Дополнительные разрешения на полеты в Россию выдавались турецкой авиакомпании Air Anka до 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Об этом заявили в Росавиации в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что несмотря на отсутствие разрешений на полеты в Россию после 25 мая, турецкая авиакомпания продала свои провозные емкости туроператору ANEX Tour до конца октября.

«Дефицита провозных емкостей для перевозки граждан между Россией и Турцией нет. Свои провозные емкости туроператору предлагали российские авиакомпании», — говорится в публикации.

27 мая Air Anka отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу.

