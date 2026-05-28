Росавиация разъяснила ситуацию с отменой рейсов Air Anka

Росавиация: Air Anka не получила разрешения на новые рейсы в РФ после 25 мая
Дополнительные разрешения на полеты в Россию выдавались турецкой авиакомпании Air Anka до 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Об этом заявили в Росавиации в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что несмотря на отсутствие разрешений на полеты в Россию после 25 мая, турецкая авиакомпания продала свои провозные емкости туроператору ANEX Tour до конца октября. 

«Дефицита провозных емкостей для перевозки граждан между Россией и Турцией нет. Свои провозные емкости туроператору предлагали российские авиакомпании», — говорится в публикации.

27 мая Air Anka отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу.

До этого сообщалось, что авиакомпания Air France из-за эскалации на Ближнем Востоке продлила приостановку полетов в ряд городов региона. Air France объявила о продлении приостановки рейсов в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд из-за ухудшения ситуации с безопасностью в пунктах прилета и закрытия некоторых воздушных пространств. Полеты в Эр-Рияд приостановлены до 26 мая, в Дубай, Тель-Авив и Бейрут — до 3 июня.

Ранее сообщалось, что аэропорты хотят обязать заботиться о пассажирах в случае задержки рейсов.

 
