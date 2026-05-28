В Бурятии подростки забросали мужчину камнями за отказ дать сигарету, это попало на видео

В Бурятии причиной нападения толпы подростков на мужчину стал отказ дать сигарету. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Подростки попросили у мужчины сигарету, однако тот им отказал. После этого между ним и толпой несовершеннолетних вспыхнул конфликт, переросший в нападение.

Правоохранители уже нашли и задержали четверых подростков, которые принимали наиболее активное участие в нападении. Им всем от 15 до 16 лет. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в 112 микрорайоне города Улан-Удэ и попал на видео. Толпа подростков погналась за мужчиной и стала забрасывать его камнями и палками — часть полетела в припаркованные авто. Сами подростки, предварительно, заявили, что заступались за женщину.

Ранее в Магнитогорске школьник едва не выбил камнем глаз пенсионерке из-за замечания.

 
