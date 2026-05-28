«Полетели булыжники»: подростки закидали камнями и кирпичами человека на парковке

В Улан-Удэ подростки закидали камнями и кирпичами прохожего на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Замес произошел в 112 микрорайоне: толпа погналась за мужчиной, следом в ход полетели булыжники и палки. Часть из них — в припаркованные авто. В финале во двор вышла тетя и отчитала пацанов, после этого они разбежались», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как около десяти школьников бегут за мужчиной и кидают в него камни. По данным канала, булыжники попали и в припаркованные машины, от чего транспортные средства получили повреждения. По словам местных жителей, точные причины конфликта неизвестны: подростки говорят, что заступились за женщину.

