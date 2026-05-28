В Магнитогорске школьник едва не выбил камнем глаз пенсионерке из-за замечания

В Челябинской области девятилетний школьник чуть не выбил глаз 81-летней пенсионерке. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек, пожилая женщина находилась в подъезде своего дома и сделала замечание детям, которые лазили в почтовые ящики. Позже на улице между пенсионеркой и ребятами возникла ссора.

В ходе конфликта девятилетний мальчик взял горсть земли вместе с камнем и бросил в женщину. Пострадавшая получила контузию левого глаза средней степени тяжести. Пенсионерке потребовалась операция. Семью хулигана обязали выплатить пострадавшей 65 тысяч рублей компенсации.

До этого в Оренбургской области мужчина избил пенсионерку на остановке. Когда женщина заходила в маршрутное такси, агрессор дернул ее за плечо, повалил на землю и несколько раз пнул. В отделе полиции орчанин признался, что ему показалось, что женщина сделала ему обидное замечание.

Ранее в Краснодаре двое мужчин избили девушку на улице из-за замечания.