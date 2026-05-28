Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Апелляция смягчила приговор генерал-майору Минобороны РФ

Военный суд смягчил приговор по делу генерала Минобороны РФ Галимуллина
Shutterstock

Второй Западный окружной военный суд смягчил приговор по делу генерал-майора Минобороны России Анвара Галимуллина, которого осудили за служебный подлог и растрату в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда в «ВКонтакте».

Отмечается, что апелляционная инстанция исключила из приговора дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Кроме того, наказание в виде штрафа отменили и двум другим фигурантам дела — Юрию Убогому и Ивану Галючек.

«Судебная коллегия по уголовным делам 2-го Западного окружного военного суда исключила из приговора суда указание о назначении Галимуллину, Убогому и Галючеку дополнительного наказания в виде штрафа», — сказала пресс-секретарь суда.

9 августа 2025 года военный суд в Москве приговорил Галимуллина к 2,5 годам колонии условно за растрату и служебный подлог. Кроме этого ему предстояло выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее гендиректора «Красмаша» Гаврилова уличили в растрате и отправили в СИЗО.

 
Теперь вы знаете
Встреча Путина и Токаева, право на работу с 12 лет и ограничения на YouTube для россиян с VPN. Главное за 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!