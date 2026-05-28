Апелляция смягчила приговор генерал-майору Минобороны РФ

Второй Западный окружной военный суд смягчил приговор по делу генерал-майора Минобороны России Анвара Галимуллина, которого осудили за служебный подлог и растрату в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда в «ВКонтакте».

Отмечается, что апелляционная инстанция исключила из приговора дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Кроме того, наказание в виде штрафа отменили и двум другим фигурантам дела — Юрию Убогому и Ивану Галючек.

«Судебная коллегия по уголовным делам 2-го Западного окружного военного суда исключила из приговора суда указание о назначении Галимуллину, Убогому и Галючеку дополнительного наказания в виде штрафа», — сказала пресс-секретарь суда.

9 августа 2025 года военный суд в Москве приговорил Галимуллина к 2,5 годам колонии условно за растрату и служебный подлог. Кроме этого ему предстояло выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

