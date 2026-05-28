Дипломаты выясняют обстоятельства ареста россиянина в Хошимине

Дипломаты выясняют обстоятельства задержания в аэропорту Хошимина гражданина РФ по подозрению в краже чужого багажа. Об этом ТАСС рассказал генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

«Генеральное консульство направило запрос местным компетентным органам для установления всех обстоятельств произошедшего», — сказал дипломат.

Отмечается, что официально о факте задержания россиянина генконсульство пока информировано не было, но дипломаты готовы принять все необходимые меры для обеспечения законных прав гражданина РФ.

Вьетнамские СМИ сообщали о задержании россиянина Александра Горба, подозреваемого в хищении багажа у граждан других стран. По данным местной прессы, мужчина действовал по одной схеме: прилетал из Таиланда без вещей и забирал брендовые сумки с багажной ленты в аэропорту Хошимина.

