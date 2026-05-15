Турист получил пожизненный запрет на въезд в Таиланд за одну выходку в аэропорту

Турист устроил переполох на контроле в тайском аэропорту и потерял право на въезд

Китайскому туристу пожизненно запретили въезд в Таиланд после инцидента в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

По данным тайских СМИ, 13 мая 30‑летний мужчина не смог правильно воспользоваться автоматизированной системой паспортного контроля, ударил проездным документом по считывающему устройству, а затем пнул автоматические ворота и силой прорвался через них.

Сотрудники иммиграционной службы остановили его после прохождения контрольно‑пропускного пункта без разрешения. В ответ на требования мужчина начал выкрикивать оскорбления на китайском языке в адрес работников, пока его не оттащила жена.

Китайца обвинили в нанесении ущерба государственному имуществу в размере 480 тысяч бат (1,12 млн рублей — прим. ред.), оскорблении должностных лиц и незаконном прохождении паспортного контроля. В результате туристу запретили въезжать в Таиланд на постоянной основе.

