Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Турист получил пожизненный запрет на въезд в Таиланд за одну выходку в аэропорту

Турист устроил переполох на контроле в тайском аэропорту и потерял право на въезд
Соцсети

Китайскому туристу пожизненно запретили въезд в Таиланд после инцидента в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

По данным тайских СМИ, 13 мая 30‑летний мужчина не смог правильно воспользоваться автоматизированной системой паспортного контроля, ударил проездным документом по считывающему устройству, а затем пнул автоматические ворота и силой прорвался через них.

Сотрудники иммиграционной службы остановили его после прохождения контрольно‑пропускного пункта без разрешения. В ответ на требования мужчина начал выкрикивать оскорбления на китайском языке в адрес работников, пока его не оттащила жена.

Китайца обвинили в нанесении ущерба государственному имуществу в размере 480 тысяч бат (1,12 млн рублей — прим. ред.), оскорблении должностных лиц и незаконном прохождении паспортного контроля. В результате туристу запретили въезжать в Таиланд на постоянной основе.

Ранее туристку задержали в Таиланде за попытку вывезти из страны 30 черепах под одеждой.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!