Туристу из России, укравшему леденец, грозит тюрьма в Таиланде

Россиянин украл леденец и пригрозил вырезать всю семью хозяина лавки в Таиланде

На Пхукете задержали россиянина, который несколько раз воровал леденцы из местного магазина. Об этом рассказали в группе «Паттайя от А до Я» в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Недавно 34‑летний мужчина вновь пришел в магазин на Патонге и на глазах у владельцев похитил чупа-чупс. Хозяева торговой точки, потеряв терпение, вызвали полицию.

Правоохранители застали мужчину в агрессивном состоянии. Он грубо оскорбил женщину‑офицера, а затем в присутствии стражей порядка угрожал отрезать головы всем членам семьи, владеющей магазином.

Из‑за незначительного размера ущерба (менее 10 батов) тайцы не стали подавать имущественный иск, однако в отношении россиянина возбудили дело за угрозы расправой, а также за оскорбление и нападение на сотрудника полиции.

Мужчине грозит суд и тюремное заключение, после чего его, вероятно, депортируют из Таиланда с запретом на въезд сроком до 99 лет.

