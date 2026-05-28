В Краснодаре из-за ливня затопило улицы

«Осторожно, новости»: в Краснодаре из-за проливного дождя подтапливает улицы

После сильного ливня в Краснодаре затопило улицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как говорится в сообщении, многие улицы оказались перекрыты из-за подтоплений. По словам очевидцев, такая ситуация сложилась в городе после того, как в Краснодаре весь день шел дождь. В итоге ливневки не справились с потоком воды, что стало причиной 10 балльных пробок и неработающих светофоров на некоторых улицах.

В частности, из-за подтоплений перекрыто движение по Мусоргского, не работает участок улицы Одесской и другие отрезки.

До этого сообщалось, что в Минеральных водах прошел сильный град, в результате которого пострадали машины, припаркованные на улицах.

По словам очевидцев, ничто не предвещало изменения погоды. Днем температура воздуха была 25 градусов тепла, но потом все резко похолодало.

На кадрах видны крупные градины, покрывшие землю и автомобили. Также град затронул соседние города — Ессентуки и Пятигорск.

Ранее москвичам рассказали, когда в регион вернется тепло.

 
