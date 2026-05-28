Отец гадалки Вероники Аникиевич, которая консультировала экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака по кадровым вопросам, пытался убедить дочь отказаться от антироссийских взглядов. Об этом телеканалу RT рассказала тетя астролога Вера Валентиновна.

По ее словам, Федор Аникиевич проживает в одном из населенных пунктов Херсонской области, который перешел под контроль российских военных в начале специальной военной операции.

Между отцом и дочерью неоднократно возникали конфликты на политической почве. Федор пытался «вразумить» и переубедить Веронику, которая придерживается антироссийских взглядов.

Тетя гадалки также сообщила, что мужчина поддерживает Россию и посещает мероприятия в День Победы. По ее словам, после переезда Вероники в Киев он заметил, что у дочери «мозги повернулись не в ту сторону».

Собеседница RT утверждает, что при рождении девушку назвали Верой — в честь бабушки, которая вместе с партизанами воевала против немецко-фашистских захватчиков, однако после переезда в Киев она стала называть себя по-европейски Вероникой.

13 мая украинское издание Hromadske написало, что Ермак переписывался с гадалкой по имени «Вероника Фэншуй Офис» и советовался с ней по кадровым вопросам как минимум с 2020 года. В частности, с ней он обсуждал кандидатуры премьер-министра Украины, главы Минздрава, генпрокурора и замглавы офиса Зеленского без указания имен.

Ранее экс-депутат Рады допустил, что Зеленский пользуется услугами астрологов, как и Ермак.