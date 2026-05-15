Бывший нардеп допустил, что Зеленский пользуется услугами астрологов

Президент Украины Владимир Зеленский может пользоваться услугами астрологов и гадалок в рамках своей политики, как и бывший глава его офиса Андрей Ермак, заявил «Газете.Ru» экс-нардеп Спиридон Килинкаров.

«Это его внутренний мир, он сам себя убедил в этом, поэтому он пользуется услугами астрологов, ведьм и так далее. Это внутреннее состояние господина Ермака, который в полной мере полагается на разных астрологов, нумерологов, ведьм, считая, что на самом деле они ему дадут верный совет и уберегут его от посягательств всяческих на власть. Она ему досталась, эта власть, что называется «подфартило в жизни». Как этот факт упустить? Поэтому пользуется услугами разных ведьм, полагаясь на те расклады, которые они ему дают. Я думаю, и Зеленский этим пользуется. Я думаю, в принципе, окружение Зеленского все так или иначе пользуется услугами предсказательниц», — сказал бывший украинский парламентарий.

13 мая украинское издание Hromadske написало, что Ермак переписывался с гадалкой по имени «Вероника Фэншуй Офис» и советовался с ней по кадровым вопросам как минимум с 2020 года. В частности, с ней он обсуждал кандидатуры премьер-министра Украины, главы Минздрава, генпрокурора и замглавы офиса Зеленского без указания имен.

Сам Ермак это отрицает: по его словам, с гадалками он «точно не общался».

Ранее суд запретил экс-главе офиса Зеленского Ермаку общаться с гадалкой.

 
