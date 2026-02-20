Размер шрифта
Общество

Создателям мефедроновой нарколаборатории вынесли приговоры в Ленобласти

В Ленобласти осудили создателей мефедроновой нарколаборатории
Максим Блинов/РИА Новости

В Ленинградской области вынесли приговоры создателям нарколаборатории. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мефедроновая нарколаборатория функционировала на территории Киришского района. Установлено, что двое мужчин и женщина совместно оборудовали помещение для производства запрещенного вещества. Они изготовили смесь общей массой более 11 килограммов, расфасовали и спрятали ее на территории дома. В дальнейшем они планировали продать криминальный товар.

Суд с учетом позиции прокурора назначил первому подсудимому 16 лет колонии строгого режима, второму 15,5 лет строгого режима, а третьей — десять лет колонии общего режима.

Ранее мужчина выиграл в лотерею, построил нарколабораторию и попал в тюрьму.
 
