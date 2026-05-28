Школьник совершил сексуальное насилие над десятью девочками

В Великобритании 15-летнего школьника обвинили в изнасилованиях и надругательствах над десятью девочками. Об этом сообщает The Mirror.

Подростку из Веллингборо предъявили обвинение в 22 сексуальных преступлениях в отношении детей. По версии правоохранителей, он совершал нападения в течение трех лет — с 2022 года по 2025 год. От его действий пострадало десять девочек, одна из которых младше 13 лет.

Кроме того, в телефоне юноши нашли детское порно и сцены с животными. Подросток предстанет перед судом 23 июня. Личность фигуранта не раскрывается.

