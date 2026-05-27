Юноша решил перекрыть кислород и изнасиловать девушку, подбросив монетку

В Польше юноша решил перекрыть кислород и изнасиловать гостью, подбросив монету
В Польше вынесли приговор молодому человеку, который решил перекрыть гостье кислород и изнасиловать ее, подбросив монету. Об этом сообщает Wiadomosci.

Инцидент произошел 12 августа 2023 года в городе Радзионкове, когда девушка возвращалась с дискотеки. На остановке она встретила 19-летнего молодого человека, который уговорил ее поехать с ним и переночевать в съемной квартире. Прибыв на место, она уснула. Хозяин несколько раз пытался растолкать ее, но та оставалась без сознания.

Тогда он прижал жертву коленями, ударил по голове и перекрыл ей кислород — девушка не выжила. После этого он жестоко надругался над ней. Решение совершить преступление юноша принял, подбросив монетку. Сразу после содеянного он позвонил в службу спасения и заявил, что сведет счеты с жизнью. На допросах молодой человек во всем признался и раскаялся. Эксперты диагностировали у него расстройство психики.

Суд первой инстанции избрал ему наказание в виде пожизненного заключения с правом на условно-досрочное освобождение через 40 лет. Апелляционный суд оставил приговор в силе и добавил принудительное помещение осужденного в психиатрическую клинику.

